Γιαννακόπουλος: «Απολαμβάνουν κρατική υποστήριξη για να μην χάσουν, αλλά ο κόσμος τους, τους βρίζει»

Νέο μήνυμα από τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνεχίζει τις αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μετά την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την Euroleague αναβλήθηκε λόγων της κακοκαιρίας Byron, η οποία προκάλεσε προβλήματα στο γήπεδο των Πειραιωτών, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου να κάνει νέα “καυστική” ανάρτηση για τους Πειραιώτες.

«Κάτι τέτοιες ώρες είναι που, όσο και αν έχεις κουραστεί να ασχολείσαι με τον αθλητισμό, σου δίνουν δύναμη και θέληση να συνεχίσεις.

Να χάνεις και να έχεις όλη την στήριξη του κόσμου, την ώρα που ο αντίπαλός σου για πολλοστή φορά απολαμβάνει κρατική υποστήριξη για να μην χάσει και ο κόσμος του να τους βρίζει.

giannakopoulos

Όταν είναι όλοι απέναντι, κάτι με εξιτάρει εμένα…», ήταν το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

