Γιαννακόπουλος: «Η επιλογή Αταμάν είναι δική μου και την στηρίζω» – Τι απάντησε στον Αγγελόπουλο

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens για τη 19η αγωνιστική της Euroleague και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε αναρτήσεις στα social media, αρκετές ώρες μετά το φινάλε του παιχνιδιού, κάνοντας τους δικούς του σχολιασμούς.

Μέσω Insta-story, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε ξεκάθαρη στάση υπέρ του Εργκίν Αταμάν και των παικτών του Παναθηναϊκού, στηρίζοντάς τους απόλυτα, ανέφερε ότι όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε εκείνον, ενώ απάντησε και στα όσα είπε ο Γιώργος Αγγελόπουλος στην αποθεωτική υποδοχή του Ολυμπιακού -από τους οπαδούς- στο ΣΕΦ.

“Όποιος δεν έχει εμπιστοσύνη στους αθλητές μας και σε όλο το σταφ να σταματήσει να τα βάζει μαζί τους… Κανένας τους δεν ήρθε με το ζόρι… Η επιλογή του Αμάν Αμάν είναι δική μου και την υποστηρίζω. Όποιος έχει παράπονα σε εμένα παρακαλώ να τα απευθύνει», ήταν τα… λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου υπέρ του Αταμάν αλλά και των παικτών της ομάδας.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε: «Και ναι μπορεί να έχουμε πολλά προβλήματα λυμένα διότι τα αντιμετωπίσαμε με ίδιες πρωτοβουλίες… Υπάρχει ακόμα ένα όμως που δεν έχουμε λύσει, που σε όλη την Ευρώπη μόνο εσείς έχετε λύσει. Το να μην αγωνιζόμαστε εναντίον περισσότερους»..