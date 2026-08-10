Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός: Με Σαντιάγκο Έσε η αποστολή των Πειραιωτών για την Ολλανδία

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για την Ολλανδία, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Ναϊμέγκεν στον αγώνα ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον Σαντιάγκο Έσε να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή.

Έχοντας χάσει το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη σεζόν, ο Σαντιάγκο Έσε έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς της Ολλανδίας με την Ναϊμέγκεν στο Champions League και κατάφερε να τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

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Ο Αργεντινός μέσος είναι έτσι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του για την πρόκριση στον επόμενο γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και θεωρείται πιθανό ακόμη και να ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα της αναμέτρησης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Φρανσίσκο Ορτέγκα, Μπάλσα Πόποβιτς, Δημήτρης Στουρνάρας, Μανώλης Σάλιακας, Ζινεντίν Σμάιλοβιτς, Λορέντσο Πιρόλα, Νταβίντ Κάρμο, Ιγνάτιος Κουτσίδης, Πάμπλο Μαφέο, Παναγιώτης Ρέτσος, Μπρούνο Ονιεμαέτσι, Κώστας Φορτούνης, Σαμουέλ Σα, Ζοάο Μάρτινς, Ντάνι Γκαρθία, Λορέντσο Σκιπιόνι, Τσινουίνιο, Ροντινέι, Σαντιάγο Έζε, Τζόελ Ρόκα, Κωνσταντίνος Φίλης, Χρήστος Μουζακίτης, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Ζότα Σίλβα.