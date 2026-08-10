Περήφανος μπαμπάς ο Περικλής Ιακωβάκης για το χάλκινο μετάλλιο της κόρης του Ελένης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Κ20

Η Ελένη Ιακωβάκη έγραψε ιστορία στο Όρεγκον, με το νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα με εμπόδια και το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών και ο Περικλής Ιακωβάκης δεν έκρυψε την περηφάνεια του.

Έχοντας υπάρξει και ο ίδιος στην κορυφή του ελληνικού αθλητισμού, ο Περικλής Ιακωβάκης μπορεί πλέον να απολαμβάνει την κόρη του, Ελένη Ιακωβάκη να πρωταγωνιστεί στα 400 μέτρα με εμπόδια και η μεγάλη της επιτυχία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Κ20, πανηγυρίστηκε και από εκείνον.

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Με μία σειρά από αναρτήσεις φίλων και αρχών του αθλητισμού, έδειξε την “τρέλα” του για το επίτευγμα της κόρης του, ενώ στο τέλος ο ίδιος έγραψε: “Τόσο περήφανος όσο μπορώ να είμαι…”.