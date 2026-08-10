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Αθλητικά

Περήφανος μπαμπάς ο Περικλής Ιακωβάκης για το χάλκινο μετάλλιο της κόρης του Ελένης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Κ20

Η ανάρτηση μετά τη σπουδαία εμφάνιση της κόρης του Ελένης Ιακωβάκη στο Όρεγκον
Η Ιακωβάκη
Η Ιακωβάκη με το μετάλλιο στο Όρεγκον (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Η Ελένη Ιακωβάκη έγραψε ιστορία στο Όρεγκον, με το νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα με εμπόδια και το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών και ο Περικλής Ιακωβάκης δεν έκρυψε την περηφάνεια του.

Έχοντας υπάρξει και ο ίδιος στην κορυφή του ελληνικού αθλητισμού, ο Περικλής Ιακωβάκης μπορεί πλέον να απολαμβάνει την κόρη του, Ελένη Ιακωβάκη να πρωταγωνιστεί στα 400 μέτρα με εμπόδια και η μεγάλη της επιτυχία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Κ20, πανηγυρίστηκε και από εκείνον.

Με μία σειρά από αναρτήσεις φίλων και αρχών του αθλητισμού, έδειξε την “τρέλα” του για το επίτευγμα της κόρης του, ενώ στο τέλος ο ίδιος έγραψε: “Τόσο περήφανος όσο μπορώ να είμαι…”.

Μόλις στα 17 της χρόνια, η Ελένη Ιακωβάκη έδειξε στο Όρεγκον ότι έχει το μέλλον μπροστά της.

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