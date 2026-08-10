Ο Ολυμπιακός «πέταξε» για την Ολλανδία και τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν στο Champions League

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε το πρωί της Δευτέρας για την Ολλανδία, όπου και θα αντιμετωπίσει αύριο (11/08/26, 20:30) τη Ναϊμέγκεν στον αγώνα ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Μετά το 0-0 στον πρώτο αγώνα, ο Ολυμπιακός θα ψάξει το διπλό στην έδρα της Ναϊμέγκεν, για να συνεχίσει να αγωνίζεται στο Champions League και να βρεθεί ένα “βήμα” μακριά από την επιστροφή του στη League Phase της διοργάνωσης.

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Οι Πειραιώτες “πέταξαν” έτσι για την Ολλανδία και θα κάνουν μία τελευταία προπόνηση εκεί, πριν πέσουν στη “μάχη” για την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League.