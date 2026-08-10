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Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός «πέταξε» για την Ολλανδία και τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν στο Champions League

Διπλό πρόκρισης θα ψάξει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία
Ολυμπιακός
Αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για την Ολλανδία (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε το πρωί της Δευτέρας για την Ολλανδία, όπου και θα αντιμετωπίσει αύριο (11/08/26, 20:30) τη Ναϊμέγκεν στον αγώνα ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Μετά το 0-0 στον πρώτο αγώνα, ο Ολυμπιακός θα ψάξει το διπλό στην έδρα της Ναϊμέγκεν, για να συνεχίσει να αγωνίζεται στο Champions League και να βρεθεί ένα “βήμα” μακριά από την επιστροφή του στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες “πέταξαν” έτσι για την Ολλανδία και θα κάνουν μία τελευταία προπόνηση εκεί, πριν πέσουν στη “μάχη” για την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027
CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027
CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027
CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027
CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027

Ο Ολυμπιακός είχε γίνει πέρυσι η πρώτη ελληνική ομάδα που αγωνίστηκε στη League Phase του Champions League.

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Αθλητικά
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