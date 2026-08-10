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Αθλητικά

Ρωσία: Φοβερό γκολ από αδιανόητη εκτέλεση πλαγίου άουτ

Viral έγινε ο Ναντέρ Μοχαμαντί της Σπαρτάκ Κοστρομά, για την ασίστ της χρονιάς στη Ρωσία
Ρωσία: Φοβερό γκολ από αδιανόητη εκτέλεση πλαγίου άουτ
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Ένα από τα πιο “τρελά” γκολ της χρονιάς μπήκε στον αγώνα της Χάμπαροφσκ με τη Σπαρτάκ Κόστρομα στη Ρωσία, αφού το τελικό 3-1 υπέρ των φιλοξενούμενων διαμορφώθηκε μετά από μία απίθανη φάση.

Στον αγώνα για τη δεύτερη κατηγορία της Ρωσίας, ο Ιρανός αμυντικός, Ναντέρ Μοχαμαντί εκτέλεσε ένα πλάγιο άουτ σαν… χορευτής και η μπάλα έφθασε με πολύ δύναμη στην “καρδιά” της άμυνας των αντιπάλων του και συστημένη στο κεφάλι του Σεργκέι Μπουγκρίεφ, ο οποίος και σκόραρε από κοντά.

Το γκολ έγινε φυσικά viral, ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά τέρματα σε όλο τον κόσμο, αλλά έχει προκαλέσει και συζητήσεις για το γεγονός ότι ο Μοχαμαντί φαίνεται να πατάει τη γραμμή του πλαγίου άουτ.

Το γκολ μέτρησε πάντως και η Σπαρτάκ Κοστρομά νίκησε με 3-1.

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