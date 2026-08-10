Ρωσία: Φοβερό γκολ από αδιανόητη εκτέλεση πλαγίου άουτ

Ένα από τα πιο “τρελά” γκολ της χρονιάς μπήκε στον αγώνα της Χάμπαροφσκ με τη Σπαρτάκ Κόστρομα στη Ρωσία, αφού το τελικό 3-1 υπέρ των φιλοξενούμενων διαμορφώθηκε μετά από μία απίθανη φάση.

Στον αγώνα για τη δεύτερη κατηγορία της Ρωσίας, ο Ιρανός αμυντικός, Ναντέρ Μοχαμαντί εκτέλεσε ένα πλάγιο άουτ σαν… χορευτής και η μπάλα έφθασε με πολύ δύναμη στην “καρδιά” της άμυνας των αντιπάλων του και συστημένη στο κεφάλι του Σεργκέι Μπουγκρίεφ, ο οποίος και σκόραρε από κοντά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γκολ έγινε φυσικά viral, ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά τέρματα σε όλο τον κόσμο, αλλά έχει προκαλέσει και συζητήσεις για το γεγονός ότι ο Μοχαμαντί φαίνεται να πατάει τη γραμμή του πλαγίου άουτ.

🇮🇷🇷🇺Iranian defender Nader Mohammadi produced a spectacular assist for Spartak Kostroma against SKA-Khabarovsk — using a somersault throw-in to launch the ball into the box.



The flip throw was famously used by Estonia’s Risto Kallaste and Newcastle’s Steve Watson in the… pic.twitter.com/kPUrT6OJNa — EF (@EURASIAFOOTBALL) August 9, 2026

Το γκολ μέτρησε πάντως και η Σπαρτάκ Κοστρομά νίκησε με 3-1.