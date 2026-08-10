«Ο Νίκλας Ελίασον έχει συμφωνήσει με την Ιντερνασιονάλ και αναζητά λύση για να φύγει από την ΑΕΚ» γράφουν στη Βραζιλία

Για ένα ακόμη καλοκαίρι, ο Νίκλας Ελίασον βρίσκεται στα σενάρια για μετεγγραφή από την ΑΕΚ και στη Βραζιλία υποστηρίζουν πλέον ότι έχει συμφωνήσει με την Ιντερνασιονάλ για να συνεχίσει την καριέρα του στη δεύτερη πατρίδα του.

Ο Σουηδοβραζιλιάνος ποδοσφαιριστής έχει ανοίξει και στο παρελθόν την… πόρτα της αποχώρησης στην ΑΕΚ, η οποία όμως δεν σκοπεύει να τον παραχωρήσει χωρίς να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της και ο ίδιος ο Νίκλας Ελίασον εμφανίζεται να αναζητά τη λύση.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο ρεπόρτερ, Λούκας Ντίας, ο 30χρονος ποδοσφαιριστής είπε το “ναι” σε πρόταση της Ιντερνασιονάλ και ψάχνει τον τρόπο να αποχωρήσει από την ΑΕΚ, αλλά κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και σε προηγούμενες μετεγγραφικές περιόδους, με Γκρέμιο και Σάντος, χωρίς ουσιαστική κατάληξη.