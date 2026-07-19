Ισπανία – Αργεντινή 1-0: Ο Φερνάν Τόρες λύτρωσε τη «ρόχα» στην παράταση και της έδωσε το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της

Στην κορυφή του κόσμου, 16 χρόνια μετά. Η Ισπανία κατάφερε να “λυγίσει” την Αργεντινή στην παράταση με γκολ του Φεράν Τόρες στο 106′ και να κατακτήσει το Μουντιάλ του 2026, το δεύτερο στην ιστορία της. Τραγικό ματς από τον Λιονέλ Μέσι. Όπως και η “αλμπισελέστε”, δεν είχε ούτε τελική εντός αντίπαλης εστίας (οι μοναδικές που είχε, ήρθαν μετά το γκολ που δέχθηκε). Μεγάλες επεμβάσεις από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Δείτε το live του αγώνα.

Η Αργεντινή και ο Λιονέλ Μέσι ήταν “εξαφανισμένοι” και ολοκλήρωσαν 90λεπτο και παράταση χωρίς τελική προσπάθεια στα αντίπαλα καρέ. Η Ισπανία ήταν καλύτερη, έχασε κλασικές ευκαιρίες για να σκοράρει -με τον Μαρτίνες να έχει σημαντικές επεμβάσεις- αγωνίστηκε στο έξτρα μισάωρο με παίκτη παραπάνω και κατάφερε να αποφύγει τα πέναλτι και να χριστεί πρωταθλήτρια κόσμου με το γκολ του Φεράν Τόρες στο 106′.

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Το ματς…

Ισπανία και Αργεντινή έδειξαν διάθεση να κυκλοφορήσουν την μπάλα, “χτίζοντας” τις επιθετικές τους προσπάθειες με μεγάλη προσοχή. Η “ρόχα” ήταν αυτή που μόλις στο 5′ έχασε μεγάκη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Γιαμάλ συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Όλμο και μπήκε στη μεγάλη περιοχή από δεξιά, πλάσαρε με το αριστερό, υπήρξε παρεμβολή του Λισάνδρο Μαρτίνες, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να μπλοκάρει την μπάλα

Το ματς έχασε σε ρυθμό στη συνέχεια, με τις δυο ομάδες να δίνουν περισσότερη βάση στην άμυνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μη δούμε άλλη φάση στον τελικό, για αρκετά λεπτά. Ο Γιαμάλ μαρκαρίστηκε στενά από Ταλιαφίκο και Έντσο Φερνάντες, ενώ ο Ρόδρι -έχοντας βοήθειες- περιόρισε τον Μέσι. Ισπανία και Αργεντινή πήραν εντολές στο hydration break, με τη “ρόχα” να επιστρέφει στο ματς, έχοντας πιο πιεστική εικόνα, με τον Κουκουρέγια να βοηθάει περισσότερο στις επιθετικές της προσπάθειες. Οι Ίβηρες εμφάνισαν το κλασικό τους παιχνίδι και στο 41′ είδαν τον Ογιαρθάμπαλ να πιάνει το σουτ έξω από την περιοχή της “αλμπισελέστε”, με τον Μαρτίνες να μπλοκάρει.

Αυτή και ένα σουτ του Κουκουρέγια, ήταν και η τελευταίες καλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, με την Αργεντινή να μην έχει ευκαιρία στην εστία του Σιμόν στο πρώτο 45λεπτο και να χάνει τον Λισάντρο Μαρτίνες λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους.

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Η Ισπανία προσπάθησε να σφίξει τον κλοιό στην άμυνα της Αργεντινής, με την έναρξη της επανάληψης, με την αλμπισελέστε” να δέχεται πίεση και να βγάζει εκνευρισμό. Ο Λιονέλ Μέσι συνέχισε να είναι… εξαφανισμένος από το ματς, με τους Ίβηρες να ελέγχουν το παιχνίδι και να πλησιάζουν όλο και περισσότερο τα καρέ του Μαρτίνες, με τον Γιαμάλ να έχει από ένα σημείο και μετά την στήριξη του Νίκο Φερνάντες.

Η “ρόχα” απέκτησε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, αλλά είδε την Αργεντινή να αμύνεται σθεναρά και να οδηγεί το ματς στην παράταση. Στο 90+4′ όμως ο Έντσο Φερνάντες δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την “σελέστε” με δέκα παίκτες. Στην τελευταία φάση τς κανονικής διάρκειας του αγώνα, ο Μαρτίνες έκανε εκπληκτική επέμβαση, σε εκτέλεση φάουλ του Γιαμάλ!

Με την έναρξη της παράτασης (94′), η Ισπανία είδε τον Μαρτίνες να διώχνει την κεφαλιά του Γουίλιαμς, μετά τη σέντρα – σουτ του Πέδρι. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Νίκο Γουίλιαμς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα αλλά ο διαιτητής δεν έχει μετρήσει το γκολ, έχοντας δώσει προηγουμένως επιθετικό φάουλ του Μερίνο στον Οταμέντι, σε μια φάση που θα συζητηθεί. Στο 103′ η Αργεντινή είδε την κοντινή κεφαλιά του Μερίνο να στέλνει την μπάλα να περάσει ελάχιστα άουτ.

Η Ισπανία συνέχισε επιθετικά και στο 106′ βρήκε το γκολ που της έδωσε τον τίτλο. Μετά από σέντρα από τα δεξιά και κεφαλιά-πάσα του Νίκο Γουίλιαμς από το ύψος της μικρής περιοχής, ο Φεράν Τόρες εκτέλεσε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες με άπιαστο σουτ εντός περιοχής για το 1-0. ο Σεβιγιάνος σκόραρε και λίγα λεπτά μετά, αλλά ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η Αργεντινή φάνηκε να “ξυπνάει” και να προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση, που θα έστελνε τον τελικό στα πέναλτι. Η Ισπανία δέχθηκε κάποιες φάσεις από “στημένη” μπάλα, στο 120′ τα… χρειάστηκε, αλλά τελικά πήρε τη νίκη.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους παίκτες της Ισπανίας να πανηγυρίζουν σαν μικρά παιδιά την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή του κόσμου δύο χρόνια μετά από την κατάκτηση της Euro.

Οι συνθέσεις του αγώνα

ΙΣΠΑΝΙΑ: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (99′ Έρικ Γκαρθία), Κουκουρέγια, Ρόδρι (99′ Θουμπιμέντι), Φαμπιάν Ρουίθ (62′ Πέδρι), Μπαένα (75′ Νίκο Γουίλιαμς), Όλμο (75′ Μερίνο), Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ (62′ Φεράν Τόρες)

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μοντιέλ (58′ Μολίνα), Ρομέρο (70′ Μεντίνα), Λισάντρο Μαρτίνες (44′ Οταμέντι), Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ (70′ Σιμεόνε), Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες (46′ Παρέδες), Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες (102′ Σενέσι)