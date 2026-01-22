Γιαννακόπουλος προς τη Euroleague για τις ύβρεις σε Άταμαν: «Πότε θα τιμωρηθούν με πρόστιμο οι σύλλογοι;»

Η παρουσία του Εργκίν Αταμάν στο Τελ Αβίβ, για το ματς του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι είχε στιγμές έντασης, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να καλεί τη Euroleague να αντιδράσει.

Φίλοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ “υποδέχτηκαν” την αποστολή του Παναθηναϊκού έξω από το γήπεδο, βρίζοντας τον Τούρκο κόουτς. Λόγο μετά, η είσοδος του Εργκίν Αταμάν στο γήπεδο “πυροδότησε” νέο κύκλο έντονων αποδοκιμασιών. Με την διαφοροποίηση ότι υπήρξαν και χειρονομίες από κοντινή απόσταση, με τον κόουτς των “πρασίνων” να μένει ατάραχος. Με ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απευθύνθηκε στη Euroleague, ζητώντας την επιβολή προστίμων και προς τους συλλόγους των οποίων οι φίλαθλοι έχουν τέτοιες συμπεριφορές.

“Κάθε φορά που ιδιοκτήτες, προπονητές και παίκτες μιλούν δέχονται πρόστιμο… Πότε θα τιμωρηθούν με πρόστιμο και οι σύλλογοι των οποίων οι φίλαθλοι βρίζουν εμάς και τις οικογένειές μας;” σχολίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.