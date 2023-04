Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μαϊάμι Χιτ και δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του να αποφύγει την ήττα στο Game 1 των play off του NBA.

Παρά τους πόνους στη μέση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δοκίμασε να συνεχίσει στο ματς, πριν ληφθεί η απόφαση από την ομάδα να μείνει εκτός για να προστατευθεί. Ο Μάικ Μπούντενχολζερ τόνισε μετά τον αγώνα ότι η ακτινογραφία του ήταν “καθαρή” πάντως και καθησύχασε τους οπαδούς των Μπακς.

Ο γνωστός ρεπόρτερ του NBA, Σαμς Τσανάρια, μάλιστα, υποστήριξε ότι στα “ελάφια” υπάρχει αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμος και για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς με τους Μαϊάμι Χιτ, παρότι αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο στη μέση, όσο και στο χέρι του, το οποίο είχε τραυματίσει πριν μερικούς μήνες κόντρα στους Σικάγο Μπουλς.

There is optimism surrounding Bucks star Giannis Antetokounmpo (back) availability for Game 2 vs. Miami on Wednesday, sources say. From Run It Back on @FanDuelTV: pic.twitter.com/E6GpFdxjaC