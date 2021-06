Οι πληροφορίες που έρχονται από τις ΗΠΑ, αναφέρουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γλίτωσε τα.. χειρότερα, μετά τον τραυματισμό που είχε στον αγώνα των Μπακς με τους Χοκς για τους τελικούς της Ανατολής στο ΝΒΑ.

Οι φίλοι των Μιλγουόκι Μπακς αλλά και όλοι οι θαυμαστές του Γιάννη Αντετούνμπο “αναπνέουν” πλέον με… ανακούφιση. Όπως όλα δείχνουν, ο “Greek freak” απέφυγε τη μεγάλη “ζημιά”, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση των “Ελαφιών” κόντρα στους Χοκς, για τους τελικούς της Ανατολής στο ΝΒΑ.

Το ρεπορτάζ του… εγκυρότατου, Έιντριαν Βοϊονιαρόφσκι, ήρθε να ηρεμήσει τους θαυμαστές του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως αναφέρει, ο “Giannis” δεν έχει υποστεί κάποια μεγάλη ζημιά στο γόνατο του.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεών του έδειξαν πως δεν έχει υποστεί κάποιο κάταγμα, ενώ ούτε έχουν πειραχτεί οι σύνδεσμοί του.

Από ‘κει και πέρα, όμως, δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις για το πότε ακριβώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι σε θέση να βοηθήσει ξανά τους Μπακς.

Κατά πάσα πιθανότητα, θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια των Μπακς με τους Χοκς, ενώ είναι άγνωστο εάν θα μπορέσει να επιστρέψει στη… δράση πριν το τέλος της σεζόν στο ΝΒΑ.

There is no structural damage to Giannis Antetokounmpo’s left knee after his awkward landing last night in Atlanta; ligaments are sound, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Timetable to return is unclear.