Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για το All Star Game 2023 και λίγες ώρες πριν τη μεγάλη γιορτή του NBA μίλησε μεταξύ άλλων για τη φετινή χρονιά και τη μάχη για το βραβείο του MVP.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκαθάρισε ότι δεν τον ενδιαφέρει το βραβείο του MVP, όσο η κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Μπακς.

«Δεν με νοιάζει το βραβείο του MVP. Θέλω να είμαι πρωταθλητής, θέλω η ομάδα μου να γίνει σπουδαία και θέλω να συγκεντρωθώ σε πράγματα που μπορώ να ελέγξω, αυτό (την ψηφοφορία) δεν μπορώ να το ελέγξω, άρα δεν μπορώ να ανησυχώ», είπε μεταξύ άλλων ο Έλληνας σούπερ σταρ.

“I want to focus on things I can control.”



