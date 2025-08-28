Γιάννης Αντετοκούνμπο: Επιβλητική εμφάνιση με «30άρα» στο Ελλάδα – Ιταλία

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας ξεκίνησε με νίκη 75-66 επί της Ιταλίας, τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε με το… καλημέρα τις “άγριες” διαθέσεις του.
Όντας ασταμάτητος από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας σε μία άνετη επικράτηση επί της Ιταλίας, με τον ίδιο να ολοκληρώνει τον αγώνα με 31 πόντους (14/20 σουτ και 3/4 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 5 λάθη, έχοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο “Greek Freak” έδειξε έτσι από την πρεμιέρα του Eurobasket, ότι δεν έχει… αντίπαλο στη διοργάνωση και θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη για ένα μετάλλιο.
Kostas on one end, Giannis on the other. #EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/GBDx0XZEqB— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
Ο Αντετοκούνμπο ήταν έτσι και ο MVP της αναμέτρησης.