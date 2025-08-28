Γιάννης Αντετοκούνμπο: Επιβλητική εμφάνιση με «30άρα» στο Ελλάδα – Ιταλία

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας ξεκίνησε με νίκη 75-66 επί της Ιταλίας, τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε με το… καλημέρα τις “άγριες” διαθέσεις του.

Όντας ασταμάτητος από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας σε μία άνετη επικράτηση επί της Ιταλίας, με τον ίδιο να ολοκληρώνει τον αγώνα με 31 πόντους (14/20 σουτ και 3/4 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 5 λάθη, έχοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο “Greek Freak” έδειξε έτσι από την πρεμιέρα του Eurobasket, ότι δεν έχει… αντίπαλο στη διοργάνωση και θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη για ένα μετάλλιο.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν έτσι και ο MVP της αναμέτρησης.