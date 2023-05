“Κοιτάζει” την επόμενη ημέρα. Το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την 11η σεζόν που θα “μετρήσει” στο ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δηλώνει ευγνώμων για τα όσα έζησε την πρώτη δεκαετία της καριέρας του στο ΝΒΑ και υπόσχεται να γίνει ακόμη καλύτερος, ενόψει της νέας σεζόν στο “μαγικό κόσμο” του μπάσκετ.

«Ευλογημένος που ολοκλήρωσα την δέκατη σεζόν μου στο ΝΒΑ. Στους φίλους των Μπακς και σε όλους τους φιλάθλους στον κόσμο, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη. Είναι ώρα να γίνω καλύτερος και να προετοιμαστώ για την ενδέκατη σεζόν μου. Τα λέμε σύντομα», αναφέρει σε μήνυμά του στα social media.

Blessed to have played my 10th NBA season. To my Bucks fans and fans all around the world, THANK YOU. Thank you for your love and support. It’s time to get better and ready for year 11! See you soon. pic.twitter.com/TykDxNvL7Y