Γιάννης Αντετοκούνμπο για Κρις Μίντλετον: «Σαν να έχουμε πάει στον πόλεμο μαζί, είναι αδερφός μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να αποχαιρετήσει τον Κρις Μίντλετον, ο οποίος αποχώρησε από τους Μιλγουόκι Μπακς και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, με τον «Greak Freak» να συγκινεί με τα λόγια του.

Τέλος εποχής για τους Μιλγουόκι Μπακς! Ο αρχηγός της ομάδας Κρις Μίντλετον μετά από 11,5 χρόνια αποτελεί παρελθόν από τα ελάφια, με τον 33χρονο φόργουορντ να γίνεται trade στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς. Το αντίθετο δρομολόγιο θα ακολουθήσει ο Κάιλ Κούζμα, με την ομάδα του Ουισκόνσιν να θέλει να ενισχύσει το ρόστερ της. Για αυτή την αποχώρηση κλήθηκε να μιλήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα μπασκετμπολίστα να χαρακτηρίζει τον Μίντλετον αδελφό του.

«Προφανώς θα μου λείψει ο Κρις. Σε όλους στην ομάδα θα λείψει. Ήταν από τους ηγέτες μας. Προσωπικά, η σχέση που είχα μαζί του είναι από τις σημαντικότερες που είχε στην ομάδα εδώ και πολλά χρόνια. Ήμασταν οι παλιότεροι στην ομάδα, είμασταν μαζί 12 ολόκληρα χρόνια και περάσαμε τόσες πολλές στιγμές. Είμαι κοντά στον Κρις περισσότερο από όσο ήμουν κοντά στα αδέρφια μου και στην οικογένειά μου. Μοιραστήκαμε φανταστικές στιγμές στο παρκέ. Αναμφίβολα, θα λείψει σε όλους μας.

Για πολλούς μπορεί να το είναι απλά μπίζνες, αλλά για εμένα είναι πολλά περισσότερα, ήταν σαν οικογένεια για εμένα. Μαζί κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Χάσαμε και πολλά παιχνίδια, ζήσαμε και άσχημες περιόδους. Καταστάσεις με μεγάλη πίεση, ήταν σαν να πηγαίναμε στον πόλεμο μαζί. Θυμάμαι και αυτά, όχι μόνο τις καλές στιγμές.

Όλοι βασίζονταν σε εμάς, ο οργανισμός, οι συμπαίκτες μας, ολόκληρη η πόλη. Θυμάμαι τις στιγμές που τα καταφέραμε και τελικά καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ξέρω ότι είναι μπίζνες, αλλά για εμένα ο Κρις είναι αδερφός μου και θα συνεχίσουμε να έχουμε σχέση και εκτός μπάσκετ» ανέφερε στο επίσημο κανάλι των Μπακς ο «Giannis».

“For me, my brotherhood with Khris is the most important thing I’ve had within this team for a lot of years.” pic.twitter.com/o5JLKyoI9m