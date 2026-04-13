Γιάννης Αντετοκούνμπο για το τέλος του Ντοκ Ρίβερς: «Ήταν σοκ για μένα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε σοκαρισμένος από την επικείμενη αποχώρηση του Ντοκ Ρίβερς από τη θέση του προπονητή των Μιλγουόκι Μπακς, μετά την ήττα από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Ο Ντοκ Ρίβερς οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη χειρότερη σεζόν της εποχής Αντετοκούνμπο, αλλά ο ίδιος ο Greek Freak είχε πολύ καλή σχέση μαζί του και τόνισε ότι είχαν μία “υπέροχη συνεργασία”.

Πιο συγκεκριμένα, ο “Greek Freak” ανέφερε τα εξής: “Δεν το έχω ακούσει ακόμα. Είναι σοκ για μένα. Αλλά, έχει περάσει 25 χρόνια ως απίστευτος προπονητής, σχεδόν 15 χρόνια ως παίκτης, είναι στο NBA για 30-40 χρόνια και είναι σίγουρα θρύλος του NBA. Ξέρετε ότι είναι μέλος του Hall of Fame, είναι υπέροχο να συνεργάζομαι μαζί του. Ωστόσο, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάω να τον πάρω τηλέφωνο, πρέπει να δω αν κάτι από αυτά είναι αλήθεια”.