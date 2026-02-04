Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η αινιγματική ανάρτηση του Έλληνα σούπερ σταρ για το μέλλον του στους Μπακς

Το μισό... NBA είναι στα πόδια του Greek Freak
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φόρμα των Μπακς / Mandatory Credit: Robert Edwards-Imagn Images

Λίγες ώρες πριν ολοκληρωθεί η προθεσμία για ανταλλαγές στο ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια αινιγματική ανάρτηση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο επίκεντρο στο NBA, με πολλές ομάδες να προσπαθούν να τον κάνουν δικό τους, καταθέτοντας προσφορές στους Μπακς.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε μία αινιγματική ανάρτηση στα social media.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34)

 «Χωρίς μολύβι, αλλά εξακολουθώ να τραβάω όλη την προσοχή», έγραψε o Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Γουόριορς, Τίμπεργουλβς, Χιτ και Νικς είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων για τον Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Μπακς μέχρι το 2027.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
128
123
96
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo