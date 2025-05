Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η αλλαγή που προτείνει για τις ομάδες που θα πρέπει να έχει το επόμενο NBA All Star Game

Το φετινό NBA All Star Game “πάτωσε”, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει τη δική του πρόταση, προκειμένου να επιστρέψει το ενδιαφέρον στη γιορτή του μπάσκετ, στις ΗΠΑ. Μια άποψη που έχει ακουστεί και από άλλους και θα έφερνε μια μεγάλη “μάχη” εντός παρκέ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέθεσε μέσω μιας ανάρτησής του στο “X” τη σκέψη του, για αλλαγή στο format του NBA All Star Game, ζητώντας ένα ματς των “αστέρων” των ΗΠΑ που παίζουν στο ΝΒΑ, κόντρα στους κορυφαίους που αγωνίζονται στη Λίγκα, αλλά προέρχονται από άλλα κράτη του πλανήτη.

Κάτι σαν “Team NBA USA vs Team Rest Of World”! Γιόκιτς, Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Γουεμπανιάμα θα αποτελούσαν -σύμφωνα με τον “Greek Freak” την αρχική πεντάδα στην ομάδα που θα συμμετείχε.

This should be next year All Star Game format!! Must see basketballhttps://t.co/OFtmk6JNxW