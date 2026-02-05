Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση με Λεονάρντο Ντι Κάπριο και το μήνυμα παραμονής στους Μιλγουόκι Μπακς

Η Trade Deadline ολοκληρώθηκε στο NBA και ο Έλληνας σούπερ σταρ παρέμεινε στους Μπακς
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς/Mandatory Credit: Benny Sieu-Imagn Images

Το πρώτο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το πέρας της Trade Deadline στο NBA και την παραμονή του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας τη φράση: ” Οι θρύλοι δεν κυνηγούν, προσελκύουν”.

H ανάρτηση έδειχνε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να λέει “δεν φεύγω, δεν φεύγω, το show συνεχίζεται. Αυτό είναι το σπίτι μου. Θα χρειαστεί μια μπάλα κατεδάφισης για να με πάρουν από εδώ. Θα χρειαστεί να στείλουν την Εθνική Φρουρά και μια ομάδα SWAT, γιατί δεν έχω να πάω πουθενά”, σε μια σκηνή της ταινίας The Wolf Of Wall Street.

 
 
 
 
 
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στους Μπακς, παρά το γεγονός ότι το μισό NBA θα ήθελε να τον αποκτήσει.

