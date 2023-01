Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση με 55 πόντους στο παιχνίδι των Μπακς με τους Γουίζαρντς.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Γουίζαρντς και το καθηλωτικό σόου του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι συμπαίκτες του Έλληνα σταρ τον μπουγέλωσαν τη στιγμή που έκανε τις δηλώσεις του, στήνοντας ένα τρελό πάρτι, με τον ίδιο να δείχνει να το απολαμβάνει.

Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ θέλει να βλέπει τον σύντροφο της, Γιάννη Αντετοκούνμπο, να καρφώνει περισσότερες μπάλες, όπως έκανε στο παρελθόν.

Η σελίδα “House of Highlights” δεν ποστάρει πλέον φάσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο, γεγονός που παρατήρησε η Μαράια.

Μετά το χαμένο κάρφωμα του στην τέταρτη περίοδο, ο Έλληνας σταρ δήλωσε: “Μάλλον ενθουσιάστηκα πολύ. Το άλλο μου μισό μου είπε ότι δεν σε ανεβάζουν πια στο House of Highlights, δεν πηδάς τόσο ψηλά, όσο τα νέα παιδιά. Της είπα ναι, δεν είναι το ίδιο, εγώ είμαι πλέον μια δεκαετία εδώ, τα πόδια μου έχουν εξαφανιστεί. Δεν έχω πόδια για να πάω τόσο ψηλά, αλλά έκανε το κάρφωμα-ανεμόμυλο, οπότε ελπίζω αυτό να την ικανοποίησε”.

“They don’t post you on House of Highlights anymore because you don’t dunk the ball.” 🤣



Giannis on his missed dunk late in the 4th quarter. pic.twitter.com/qxtGk7octl