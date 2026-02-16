Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η φανέλα με την ελληνική σημαία και το ελληνικό μπάσκετ στο All Star Game του NBA

Ένας τραυματισμός δεν επέτρεψε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αγωνιστεί στο φετινό All Star Game του NBA, αλλά ο ίδιος ήταν πρωταγωνιστής στα παρασκήνια, δίνοντας και ελληνικό χρώμα στη διοργάνωση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φωτογραφήθηκε κανονικά με την ομάδα του Κόσμου στο All Star Game του NBA, και η φανέλα του είχε την ελληνική σημαία στο πίσω μέρος της, ενώ ο “Greek Freak” έκανε και… μαθήματα ελληνικών.

Ο επίσημος λογαριασμός του NBA στο youtube ρώτησε τους παίκτες της ομάδας του Κόσμου, πως λέγεται μπάσκετ στη δική τους χώρα και γλώσσα, με τον “Greek Freak” να απαντάει: “Καλαθοσφαίριση”.

Clean and for country. pic.twitter.com/vZot8W5VBf — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 14, 2026

Ο ηγέτης των Μπακς είχε δε συνεχώς κοντά του και τα παιδιά του.