Τα παιδιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο «τρελάθηκαν» με τον Βίκτορ Γουενμπανιάμα

Έκλεψαν την παράσταση στο All Star Game 2026 οι μικροί Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να αγωνιστεί στο φετινό All Star Game του NBA, αλλά έδωσε το “παρών” στο Λος Άντζελες και απόλαυσε τη διοργάνωση μαζί με τα παιδιά του.

Το NBA ανέβασε μάλιστα και ένα σχετικό video στο επίσημο youtube, όπου και φαίνεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους γιους του Λίαμ και Μάβερικ να διασκεδάζει στα αποδυτήρια της ομάδας του Κόσμου στο All Star Game 2026.

Οι μικροί Αντετοκούνμπο δεν έκρυψαν μάλιστα τον ενθουσιασμό τους για τον Βίκτορ Γουενμπανιάμα, με τον “Greek Freak” όμως, να τους ενημερώνει αστειευόμενος, ότι ο ίδιος είναι καλύτερος στο μπάσκετ.

 

Ο Γουενμπανιάμα χαιρέτησε μάλιστα και από κοντά τον Λίαμ και τον Μάβερικ Αντετοκούνμπο.

