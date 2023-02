Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει βάλει το… πόδι στο γκάζι και δείχνει ικανός να διεκδικήσει το τρίτο βραβείο του MVP στην κανονική διάρκεια της σεζόν του NBA, αφού ήταν ασταμάτητος και στο Μιλγουόκι Μπακς – Μαϊάμι Χιτ.

Με το τρίτο του triple double για φέτος μάλιστα, τελείωσε τον αγώνα με απίθανα στατιστικά, αφού είχε 35 πόντους (με 13/17 δίποντα και 9/16 βολές), 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 35 λεπτά αγώνα.

Στα 7 τελευταία παιχνίδια των Μιλγουόκι Μπακς έτσι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει κατά μέσο όρο 35,4 πόντους, 15,1 ριμπάουντ και 5 ασίστ, “επιστρέφοντας” έτσι και στη… μάχη με τον Νίκολα Γιόκιτς για το βραβείο του MVP της σεζόν.

Giannis Antetokounmpo in his last seven games:



35.4 PPG

15.1 RPG

5.0 APG

57.6 FG%

62.2 TS%



7-0 Record pic.twitter.com/YHm5zuqREd