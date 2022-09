Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media, μετά το τέλος του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Ουκρανία για το Eurobasket 2022.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μία ιστορική εμφάνιση στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Ουκρανία. Ο Έλληνας σούπερ σταρ σκόραρε 41 πόντους για να γράψει ρεκόρ καριέρας με την Ελλάδα και να οδηγήσει τη γαλανόλευκη στο 4/4 στο Eurobasket 2022.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε μία αγριεμένη φωτογραφία με λεζάντα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

“Το παιχνίδι παίζεται. Όχι με λόγια” έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν σταματάει να δίνει απαντήσεις στους επικριτές του με τα όσα κάνει μέσα στο παρκέ.

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

The game is played. Not talked. pic.twitter.com/rV7EjOIUP4