Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρομερή τάπα και το κάρφωμα του στο Ελλάδα – Φινλανδία που εντυπωσίασαν τη FIBA

Ο «Greek freak» εντυπωσίασε με όσα έκανε στο πρώτο δεκάλεπτο του «μικρού» τελικού
Η Εθνική μπάσκετ έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στον «μικρό» τελικό του Ευρωμπάσκετ με τη Φινλανδία, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με +9 (24-15) και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει το… ρυθμό στους διεθνείς!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε 8:40 στο πρώτο δεκάλεπτο και «μέτρησε» 6 πόντους –έχοντας και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα- 5 ριμπάουντ, 3 και δύο μπλοκ, κάνοντας εκπληκτική δουλειά σε άμυνα και επίθεση.

Μάλιστα, ο «Greek freak» είχε τα δυο μοναδικά μπλοκ της εθνικής μπάσκετ σε αυτό το χρονικό σημείο, αναγκάζοντας την FIBA να σχολιάσει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι… τρομακτικός, απόψε.

Αθλητικά
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
