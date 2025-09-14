Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρομερή τάπα και το κάρφωμα του στο Ελλάδα – Φινλανδία που εντυπωσίασαν τη FIBA

Η Εθνική μπάσκετ έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στον «μικρό» τελικό του Ευρωμπάσκετ με τη Φινλανδία, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με +9 (24-15) και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει το… ρυθμό στους διεθνείς!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε 8:40 στο πρώτο δεκάλεπτο και «μέτρησε» 6 πόντους –έχοντας και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα- 5 ριμπάουντ, 3 και δύο μπλοκ, κάνοντας εκπληκτική δουλειά σε άμυνα και επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Giannis looks like he’ll run through a brick wall for Greece today. #EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/e9v6wPm7kn — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Μάλιστα, ο «Greek freak» είχε τα δυο μοναδικά μπλοκ της εθνικής μπάσκετ σε αυτό το χρονικό σημείο, αναγκάζοντας την FIBA να σχολιάσει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι… τρομακτικός, απόψε.