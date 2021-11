Κορυφαίοι παίκτες του ΝΒΑ σε Ανατολή και Δύση αναδείχθηκαν για την εβδομάδα που πέρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Ντέμιαν Λίλαρντ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς σε τρεις νίκες, μετρώντας μέσο όρο 33,3 πόντους, 16 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2,7 τάπες και 1,7 κλεψίματα. Στο παιχνίδι με τους Λέικερς, ο Έλληνας φόργουορντ έκανε, μάλιστα, ρεκόρ με 47 πόντους.

Ο Λίλαρντ, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της Δύσης, οδήγησε τους Μπλέιζερς στο 3-0 έχοντας 28,3 πόντους, 8,3 ασίστ και 2 ριμπάουντ ανά αγώνα.

