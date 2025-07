Γιάννης Αντετοκούνμπο και «Speed» έκαναν την πιο viral μετάδοση στην Αθήνα – Χαμός από τα Σεπόλια μέχρι την Ακρόπολη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο διάσημος YouTuber, “IShowSpeed” εμφανίστηκαν ξαφνικά στο γήπεδο των Σεπολίων για μια αυθόρμητη live μετάδοση, που συζητήθηκε και τράβηξε πλήθος κόσμου.

Εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως μικρής ηλικίας, συγκεντρώθηκαν στο γήπεδο όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα, για να παρακολουθήσουν από κοντά το απρόσμενο αυτό event.

Αντετοκούνμπο και “Speed” έπαιξαν λίγο μπάσκετ, με τον YouΤuber -που έχει το δημοφιλέστατο κανάλι “IShowSpeed” με πάνω από 40.000.000 συνδρομητές- να εκπλήσσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με το άλμα του, σε προσπάθεια για κάρφωμα.

Giannis didn’t believe IShowSpeed could dunk, so Speed did it on the first rim Giannis ever dunked on in Greece pic.twitter.com/25REmns5FG — FearBuck (@FearedBuck) July 10, 2025

Οι δυο τους, δεν σταμάτησαν να βγάζουν φωτογραφίες με τους εκατοντάδες φαν τους, που άρχισαν να συρρέουν μαζικά προς τα Σεπόλια.

Στη συνέχεια, Αντετοκούνμπο και “Speed” έφυγαν από το γήπεδο και δημιούργησαν γύρω τους έναν πραγματικό χαμό από κόσμο που ήθελε να τους πλησιάσει, στο δρόμο τους για την Ακρόπολη.

Οι δυο τους κατέληξαν στον ιερό βράχο, ανεβαίνοντας μέχρι τον Παρθενώνα, με τον “Speed” να παραδέχεται πως είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται το ιστορικό μνημείο.

Giannis asks Speed to stand on a bench so that they are the same height for their photograph pic.twitter.com/9xIu5AXIlJ — The Random Guy (@RandomTheGuy_) July 10, 2025

Λίγο πριν, Αντετοκούνμπο, Speed αλλά και το συνεργείο που τους συνόδευε βρέθηκαν σε μία ταράτσα με θέα την Ακρόπολη και οι καλεσμένοι του Γιάννη είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν χωριάτικη σαλάτα και ελληνικό σουβλάκι.

Μέσα από αυτό το streaming προέκυψε και… είδηση, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του και είπε ότι πιθανότατα θα μείνει στο Μιλγουόκι.

IShowSpeed allows his cameraman Slipz to have one bite of food and Giannis tells Slipz that it has to last him the next three days pic.twitter.com/P9eH0P2xzc — Speedy Updates (@SpeedUpdates1) July 10, 2025

Όλα αυτά σε απευθείας μετάδοση μέσω YouTube. Μία μετάδοση που απηχούσε σε πάνω από 40 εκατομμύρια θεατές ανά πάσα στιγμή.