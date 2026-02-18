Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Με τον Αταμάν ποτέ δεν ξέρεις αλλά ήρθε η ώρα του Ολυμπιακού»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πιστεύει ότι έφτασε η ώρα του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Euroleague, ωστόσο δεν ξεγράφει σε καμία περίπτωση τον Παναθηναϊκό.

Τις δικές του προβλέψεις για το Final Four της Euroleague έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας μίλησε στην Cosmote TV και εξέφρασε την άποψη ότι ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του.

«Ο Παναθηναϊκός έχει τραυματισμούς, αλλά έχει επίσης τον κόουτς Αταμάν, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Ωστόσο, ήρθε η ώρα για τον Ολυμπιακό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.