Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Με τον Αταμάν ποτέ δεν ξέρεις αλλά ήρθε η ώρα του Ολυμπιακού»

Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας έκανε τις προβλέψεις του για το Final Four της Euroleague
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φόρμα των Μπακς / Mandatory Credit: Robert Edwards-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πιστεύει ότι έφτασε η ώρα του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Euroleague, ωστόσο δεν ξεγράφει σε καμία περίπτωση τον Παναθηναϊκό.

Τις δικές του προβλέψεις για το Final Four της Euroleague έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας μίλησε στην Cosmote TV και εξέφρασε την άποψη ότι ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του.

«Ο Παναθηναϊκός έχει τραυματισμούς, αλλά έχει επίσης τον κόουτς Αταμάν, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Ωστόσο, ήρθε η ώρα για τον Ολυμπιακό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

