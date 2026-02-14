Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Νιώθω πως είμαι στο 100%, αλλά πρέπει να τσεκάρω τα κουτάκια»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά το νέο τραυματισμό του, αλλά δήλωσε έτοιμος να πατήσει άμεσα παρκέ για τους Μιλγουόκι Μπακς στο NBA.

Στο περιθώριο του All Star Game του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε ότι περιμένει απλώς να… τσεκάρει τα κουτάκια του ιατρικού τιμ των Μιλγουόκι Μπακς, για να επανέλθει στο γήπεδο για την ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο

“Νιώθω καλά. Νιώθω πως είμαι στο 100% για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Απλώς πρέπει, όταν επιστρέφεις από έναν τραυματισμό και είσαι στην αποκατάσταση, πρέπει να τσεκάρεις τα κουτάκια. Οπότε πρέπει να κάνω κάποια πράγματα.

Νιώθω πως η διακοπή δεν βοηθάει γιατί πρέπει να βρεθώ στο γήπεδο. Να παίξω 1on1, 3on3 και μετά 5 εναντίον 5. Οι παίκτες είναι σε διακοπές τώρα, οπότε είναι δύσκολο για εμένα αυτή τη στιγμή.

Μόλις τσεκάρω όλα τα κουτάκια θα είμαι έτοιμος να παίξω. Νιώθω πως θα μπορούσα να παίξω και σήμερα“.