Γιάννης Αντετοκούνμπο – Ντένις Σρέντερ: Από τα χρόνια του ρατσισμού στο βάθρο του Eurobasket

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε την Εθνική Ελλάδας στο χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket της Λετονίας και βρέθηκε δίπλα στον Ντένις Σρέντερ στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, με τον Γερμανό γκαρντ να κατακτά το τρόπαιο και να συνεχίζει με τη σειρά του να γράφει ιστορία με την εθνική του ομάδα.

Μετά από μία σπουδαία καριέρα στο NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούμμπο πρωταθλητή με τους Μιλγουόκι Μπακς και τον Ντένις Σρέντερ πρωταγωνιστή σε σημαντικές ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του κόσμου, οι δύο σούπερ σταρ ακολούθησαν κοινή πορεία και στο πρόσφατο Eurobasket, συνεχίζοντας έτσι και έναν κοινό βίο που τους έφθασε από χαμηλά και αντιμέτωπους με το ρατσισμό στη χώρα τους, στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Ντένις Σρέντερ μπορεί να απολαμβάνουν πια την αποθέωση από τους συμπατριώτες τους και το παγκόσμιο μπάσκετ, αλλά η ζωή τους ήταν τελείως διαφορετική πριν από μερικά χρόνια.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και ο ρατσισμός

Η ιστορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα και την ανέδειξε ξανά με μία φοβερή ατάκα ο ίδιος ο “Greek Freak”. Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα στο Eurobasket, ο ηγέτης της “γαλανόλευκης” ρωτήθηκε για το 2009 και την προηγούμενη μεγάλη επιτυχία της χώρας μας στο μπάσκετ.

«Δεν θυμάμαι καλά την επιτυχία του 2009, επειδή ήμουν στη Θήβα με τη μητέρα μου και πουλούσαμε πράγματα. Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ το 2008, σταμάτησα το 2009, ξαναγύρισα το 2010. Ο κόουτς μου, ο Ζήβας, μου είπε να αρχίσω ξανά το μπάσκετ για να βοηθήσω την οικογένειά μου» απάντησε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, θυμίζοντας την απίστευτη ιστορία του.

Από γιος μεταναστών στην Ελλάδα, που πουλούσε από παιδί πράγματα στο δρόμο για να φάει αυτός και η οικογένειά του, αντιμετωπίζοντας ρατσισμό απλώς και μόνο επειδή ήταν μαύρος σε μία… χώρα λευκών, ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ κατάφερε να φέρει την ελληνική σημαία πάνω από το βάθρο του Eurobasket, με τους συμπατριώτες να πανηγυρίζουν πλέον για την επιτυχία του ίδιου και των συμπαικτών του.

Αντίστοιχη ήταν όμως και η πορεία του Ντένις Σρέντερ. Γεννημένος στις 15 Σεπτεμβρίου 1993, στην πόλη Μπράουνσβαϊγκ της Γερμανίας από Γερμανό πατέρα και μητέρα από την Γκάμπια, ο γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ από την ηλικία των 11 ετών και η πορτοκαλί μπάλα τον “κράτησε” μέσα στις δυσκολίες.

Στα 16 του χρόνια έχασε τον πατέρα του και οι κόντρες του εντός και εκτός παρκέ αυξήθηκαν, για να πάρει ο ίδιος την “ταμπέλα” του δύσκολου χαρακτήρα. Η κομμώτρια μητέρα του και τα τέσσερα αδέρφια του “πάλευαν” για να ανταπεξέλθουν σε μία… ζόρικη ζωή και ο ίδιος χρειάστηκε το μπάσκετ για να αλλάξει πλήρως τη ζωή του.

Ακόμη και μετά τις επιτυχίες στο NBA και με την εθνική Γερμανίας όμως, συνεχίζει να βιώνει ρατσιστικά φαινόμενα, ενώ πρόσφατα ήταν αφοπλιστικός σε μία δήλωσή του για την αποδοχή του από τον γερμανικό λαό. “Δεν θα λάβω ποτέ την ίδια αγάπη με τον Ντιρκ Νοβίτσκι γιατί είμαι μαύρος”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σούπερ σταρ και οικογενειάρχες

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Ντένις Σρούντερ μοιάζουν όμως και στον τρόπο που έχουν αποτραβηχτεί από τα “φώτα”, εστιάζοντας στην οικογένειά τους.

Μετά τις μεγάλες επιτυχίες τους στο Eurobasket, αμφότεροι έτρεξαν στις συζύγους τους και τα παιδιά τους, για να πανηγυρίσουν μαζί την κατάκτηση των μεταλλίων τους.

Η Μαράια και τα παιδιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν ατραξιόν σε όλη τη διοργάνωση και δεν σταματούν να βρίσκονται στο πλευρό του σούπερ σταρ του NBA. Ο ίδιος δηλώνει κάθε φορά ότι η οικογένεια είναι το παν και έχοντας ήδη τέσσερα παιδιά, περιμένει τη στιγμή που θα αποσυρθεί από το μπάσκετ, για να απολαύσει μία ήσυχη ζωή με τους δικούς του ανθρώπους.

Τρία παιδιά έχει όμως και ο Ντένις Σρούντερ, με την αγαπημένη του Έλεν Τζιόλο να είναι πάντα δίπλα του, παρά τα ρατσιστικά σχόλια εναντίον της. «Δέχομαι επιθέσεις επειδή είμαι μαύρος, και η σύζυγός μου, η Έλεν, επειδή είναι με έναν μαύρο άντρα», είχε δηλώσει σχετικά ο ηγέτης της εθνικής Γερμανίας.

Μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου όμως, εκείνη έτρεξε στην αγκαλιά του, ενώ ο γιος τους έκλαιγε δίπλα στον πατέρα του, για τη νέα επιτυχία του με τη “νασιοναλμανσάφτ”.