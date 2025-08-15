Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Μιλγουόκι Μπακς θα κάνουν πρεμιέρα στο NBA κόντρα στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς

Λίγα 24ωρα μετά την αποκάλυψη του προγράμματος του NBA Cup 2025, η “μαγική” Λίγκα αποκάλυψε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος για τη νέα σεζόν, με το ελληνικό ενδιαφέρον να στρέφεται στο πρώτο ματς που θα δώσουν οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα της νέας σεζόν στο NBA

Η νέα σεζόν στο ΝΒΑ θα κάνει τζάμπολ στις 21 Οκτωβρίου και οι Μιλγουόκι Μπακς θα κάνουν πρεμιέρα, μια ημέρα μετά, μέσα στο Fiserv Forum με αντίπαλο τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Θυμίζουμε ότι το NBA Cup 2025 θα κάνει τζάμπολ και στη νέα σεζόν, με τους Μιλγουόκι Μπακς να μπαίνουν στη μάχη της υπεράσπισης του τίτλου τους στις 8 Νοεμβρίου κόντρα στους Σικάγο Μπουλς. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αντιμετωπίσει κατά σειρά Μπουλς, Χόρνετς, Χιτ και Νικς στο Group C.