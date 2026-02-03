Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πιο πιθανό σενάριο πλέον η παραμονή του στους Μιλγουόκι Μπακς

Σβήνει σιγά σιγά ο μετεγγραφικός... πυρετός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μπακς / Mandatory Credit: Benny Sieu-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το κεντρικό πρόσωπο του NBA ενόψει του τέλος των ανταλλαγών σε λίγες ημέρες, αλλά όλα δείχνουν πλέον ότι θα παραμείνει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Αρκετές ομάδες εμφανίζονται να βρέθηκαν σε συζητήσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά η ανταλλαγή του στη μέση της σεζόν ήταν πιο δύσκολο σενάριο για όλους.

Κάπως έτσι, ο ρεπόρτερ Τζέικ Φίσερ επισήμανε σε νέα του αναφορά για τον “Greek Freak” ότι πλέον το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι να συνεχίζει να αγωνίζεται στους Μιλγουόκι Μπακς, τουλάχιστον μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Αθλητικά
