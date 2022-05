Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε… επίδειξη των ποδοσφαιρικών του ικανοτήτων κατά την προπόνηση του στους Μιλγουόκι Μπακς, λίγες ώρες πριν την πρώτη «μάχη» των «Ελαφιών» με τους Μπόστον Σέλτικς, για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας στο ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε πως μπορεί να… συνδυάσει το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο και να «μοιράσει» θέαμα, έχοντας πάντα ένα χαμόγελο στο πρόσωπο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο «Greek Freak» είχε όρεξη και κάνοντας προπόνηση σε σουτ από την γωνία, αποφάσισε να υποδέχεται – σηκώσει την μπάλα, κάνοντας ποδοσφαιρικά… τσαλιμάκια και ευστοχώντας στις προσπάθειες του.

We got a two-sport athlete over here. Giannis showing off the footwork. 🔥 pic.twitter.com/sgmt4tn1iK