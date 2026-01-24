Γιάννης Αντετοκούνμπο: Συγκεντρώνουν draft picks για το καλοκαίρι οι ομάδες του NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε ξανά, σε μία τραγική σεζόν για τους Μιλγουόκι Μπακς και τα σενάρια για το μέλλον του έχουν “φουντώσει” και πάλι, με τις… μισές ομάδες του NBA να εξετάζουν την περίπτωσή του.

Παρά τη δήλωση του ίδιου του Γιάννη Αντετόκούνμπο ότι δεν θα ζητήσει ποτέ να γίνει ανταλλαγή από τους Μιλγουόκι Μπακς, στο NBA πιστεύουν ότι η απογοήτευση που εξέφρασε πρόσφατα για τους συμπαίκτες του, αλλά και το γεγονός ότι η ομάδα του δύσκολα θα προλάβει πλέον τα πλέι οφ, θα τον φέρουν σύντομα στην… πόρτα της εξόδου.

Σύμφωνα με μία σειρά δημοσιευμάτων λοιπόν, πολλές ομάδες του NBA, μεταξύ των οποίων και οι Λος Άντζελες Λέικερς περιμένουν το καλοκαίρι, που θα έχουν περισσότερες επιλογές στο ντραφτ, για να προσφέρουν στα “ελάφια”.

Για το λόγο αυτό μάλιστα, αναμένονται λιγότερες κινήσεις το επόμενο διάστημα που θα “ανοίξει” η περίοδος των ανταλλαγών στο NBA, αφού καμία ομάδα δεν θέλει να… χαραμίσει draft picks, αν μπορεί να διεκδικήσει στο τέλος της σεζόν τον “Greek Freak”.