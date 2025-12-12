Συμβαίνει τώρα:
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα συνεχόμενα stories του Έλληνα σούπερ σταρ με τραγούδια του Light

Τρία συνεχόμενα stories υπό τον ήχο του Light και όχι μόνο
REUTERS
REUTERS

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον τραυματισμό του, παρακολουθώντας με πολιτικά από τις κερκίδες τις τελευταίες αναμετρήσεις των Μπακς.

Παρότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε κόντρα στους Σέλτικς, οι Μπακς έφτασαν σε μία σπουδαία νίκη με 116-101, παίρνοντας βαθιά ανάσα στη μάχη για την είσοδο στα πλέι οφ της Ανατολής στο NBA.

Μερικές ώρες μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας σούπερ σταρ ανέβασε τρία συνεχόμενα stories στο Instagram με φωτογραφίες του από το Fiserv Forum “ντυμένες” με μουσική του Light και του FY.

Οι “ιστορίες” του Γιάννη Αντετοκούνμπο

 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι σαν θηρίο στο κλουβί του, την ώρα που οι φήμες περί αποχώρησής του από τους Μπακς όλο και φουντώνουν.

