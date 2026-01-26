Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θλάση στη γάμπα έδειξε η μαγνητική, 4-6 εβδομάδες εκτός δράσης στους Μπακς

Επιβεβαιώθηκε το σημαντικό πλήγμα για τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετές εβδομάδες λόγω τραυματισμού στη γάμπα, κάτι που είχε… προαναγγείλει και ο ίδιος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στην ήττα των Μπακς από τους Ντένβερ Νάγκετς, την περασμένη Παρασκευήη (23.01.2026)- και αμέσως μετά το παιχνίδι είχε εκτιμήσει ο ίδιος ότι πρόκειται για θλάση στη γάμπα, προβλέποντας απουσία 4 έως 6 εβδομάδων.

Ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, αναφέρθηκε στη σωστή διάγνωση που έκανε ο “Greek freak”: Η μαγνητική έδειξε ακριβώς αυτό που πιστεύαμε. Πρόκειται για θλάση στη γάμπα και δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής. Ελπίζουμε να επιστρέψει νωρίτερα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι με βεβαιότητα”.

Τη φετινή σεζόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποιεί ακόμη μία εντυπωσιακή χρονιά και μετράει κατά μέσο όρο 28,0 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ ανά αγώνα. Ωστόσο, η απουσία του αναμένεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τα “Ελάφια”, που αυτή τη στιγμή έχουν ρεκόρ 18–26 και βρίσκονται εκτός ζώνης play-in.