Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επανέφερε τους Μιλγουόκι Μπακς στην κορυφή του NBA μετά από 50 ολόκληρα χρόνια και πλέον ετοιμάζεται για το γλέντι σε όλη την πόλη.

O “Greek Freak” και η παρέα του θα κάνουν την καθιερωμένη παρέλαση των πρωταθλητών, με την πόλη του Μιλγουόκι να βγαίνει στους δρόμους για να πανηγυρίσει και να αποθεώσει τους πρωταθλητές.

Οι Μπακς ενημέρωσαν λοιπόν και μέσα από τα social media ότι το μεγάλο… πάρτι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος θα γίνει αύριο Πέμπτη (22/07) στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Let’s keep the party going!!



Join us at 11am tomorrow for the parade and celebration!!



Details at https://t.co/pTJy6Eco16



Streaming live in the Bucks App 👉 https://t.co/TdJIhCeB8R pic.twitter.com/kCuddARzcx