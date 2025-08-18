Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το εντυπωσιακό του κάρφωμα στην προπόνηση της Εθνικής που πόσταραν και οι Μιλγουόκι Μπακς

Ο «Greek freak» δίνει -απλόχερα- θεαματικές φάσεις, στις προπονήσεις της Γαλανόλευκης
Η Εθνική μπάσκετ προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο Eurobasket 2025 και έχει μπροστά της το τουρνουά Ακρόπολις, εκεί όπου θα δούμε τον Γιάννη Αντετοκούμπο να είναι για πρώτη φορά διαθέσιμος στον Βασίλη Σπανούλη, από τη στιγμή που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της ομάδας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει πανέτοιμος να αγωνιστεί, με την εικόνα που έχει στις προπονήσεις της Ελλάδας θα παίξει στο ματς της εθνικής μπάσκετ κόντρα στην Λετονία (20.08.2025, 20:00).

Η ΕΟΚ δημοσίευσε VIDEO από την προπόνηση της Δευτέρας (18.08.2025) με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει σε κάποια από αυτά. Μάλιστα, ένα τον εμφανίζει να ξεχύνεται στο ανοιχτό γήπεδο και να καρφώνει εντυπωσιακά (αν και κάποιοι ίσως να σκέφτηκαν να το προσπαθήσουν, κανένας από τους διεθνής δεν προσπάθησε να του βάλει κάποιο εμπόδιο).

Το συγκεκριμένο εντυπωσιακό κάρφωμα αναρτήθηκε και από τους Μιλγουόκι Μπακς, προκειμένου να δουν οι φίλοι της ομάδας τον αρχηγό των «Ελαφιών» σε δράση!

