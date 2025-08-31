Συμβαίνει τώρα:
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σόου του «Greek freak» στη νίκη της Ελλάδας κόντρα στη Γεωργία

Η Εθνική Ελλάδας ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Γεωργίας με τον Έλληνα «αστέρα» να είναι επιβλητικός
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (ΦΩΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI)

Η Εθνική Ελλάδας του Βασίλη Σπανούλη με όπλο τη «μαγική» της άμυνα και την καταλυτική, για ακόμα μία φορά, εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έκανε πάρτυ κόντρα στη Γεωργία στη Λεμεσσό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ στην αναμέτρηση. «Άνοιξε» υπέροχα το γήπεδο στην αντεπίθεση με εμφατικά καρφώματα, ενώ μοίρασε και πολλές φορές την μπάλα στους συμπαίκτες του στην Εθνική μπάσκετ.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (02/09/2025, 15.00, Newsit.gr) για την τέταρτη αγωνιστική του ομίλου του Eurobasket.

