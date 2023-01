Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται ότι θα δώσει “μάχη” με τον Κέβιν Ντουράντ για την αρχηγία της μίας ομάδας στο All Star Game του NBA, αφού οι δυο τοιυς έχουν ξεχωρίσει στην πρώτη καταμέτρηση των ψήφων.

Με 2.998.327 ψήφους, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι δεύτερος πίσω μόνο από τον Ντουράντ στην Ανατολή, ενώ οριακά πρώτος στο σύνολο του NBA, είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς με 3.168.694. Πολύ πίσω από την πρώτη 3άδα βρίσκεται ο τέταρτος Στεφ Κάρι με 2.388.502 ψήφους.

