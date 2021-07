Οι φίλοι των Μιλγουόκι Μπακς γέμισαν την περιοχή έξω από το Fiserv Forum στο Μιλγουόκι και παρακολούθησαν το παιχνίδι της ομάδας τους με τους Σανς από γιγαντοοθόνη.

Αυτή τη φορά, μάλιστα, χαμογέλασαν, καθώς τα Ελάφια κατάφεραν να αλώσουν το Φοίνιξ και να κάνουν το 3-2 στη σειρά των τελικών του NBA.

Όταν ο Τζρου Χόλιντεϊ έκλεψε και σέρβιρε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο το κάρφωμα της νίκης, έγινε χαμός στην Deer District από τους πανηγυρισμούς.

Δείτε το βίντεο:

Deer District reacts to the play of Game 5: Jrue Holiday steals the ball from Devin Booker, and Giannis dunks it on the other end! 🔥 🔥 https://t.co/SmiTKpYEBF pic.twitter.com/H1ZvuMkoYb