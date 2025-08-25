Γιάννης Βρούτσης: «Δωρεάν μετακινήσεις για τα ερασιτεχνικά σωματεία των νησιών από το 2026»

Μια ιστορική απόφαση ανακοίνωσε ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλα τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου θα έχουν δωρεάν μετακινήσεις όλων των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων με τα επιδοτούμενα πλοία που εκτελούν τα 77 δρομολόγια της άγονης γραμμής.

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Βρούτσης το μέτρο προέκυψε έπειτα από στενή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Αθλητισμού, ενώ αφορά συνολικά περίπου 650 σωματεία, εγγεγραμμένα στο μητρώο e-Kouros – δηλαδή περίπου το 10% των ερασιτεχνικών σωματείων της χώρας. Οι ωφελούμενοι αθλητές και αθλήτριες υπολογίζονται σε 35.000.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μέτρο αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο ενίσχυσης του αθλητισμού στην Περιφέρεια, το οποίο περιλαμβάνει και τη θεσμοθέτηση της νησιωτικότητας ως συντελεστή αύξησης της οικονομικής ενίσχυσης των σωματείων από τους πόρους του Στοιχήματος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση:

“Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τον αθλητισμό στα νησιά μας και μια προσωπική δικαίωση της πολύχρονης διεκδικητικής μας πολιτικής για την αναγνώριση των δυσκολίων που έχει η νησιωτικότητα και στον αθλητισμό.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, τον Υφυπουργό Στέφανο Γκίκα και τον Γενικό Γραμματέα, Βαγγέλη Κυριαζόπουλο, για την άψογη συνεργασία και την ικανοποίηση ενός δίκαιου και χρόνιου αιτήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στηρίζει ουσιαστικά τον νησιωτικό αθλητισμό, αφορά σε περίπου 650 ερασιτεχνικά σωματεία, εγγεγραμμένα στο e–Kouros (το 10% του συνόλου της επικράτειας) και σχεδόν 35.000 αθλήτριες και αθλητές!

Αίρει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετώπιζαν διαχρονικά τα σωματεία του Αιγαίου και του Ιονίου: το υψηλό κόστος σε κάθε μετακίνησή τους.

Είχα δεσμευτεί, πριν ακόμα αναλάβω το χαρτοφυλάκιο του Αθλητισμού, ως Βουλευτής Κυκλάδων, ότι όλα αυτά τα σωματεία δεν θα είναι μόνα τους στον αγώνα που δίνουν για την ανάπτυξη του αθλητισμού.

Και το επιτυγχάνουμε με σταθερά βήματα: Από πέρσι, με τη θεσμοθέτηση της νησιωτικότητας ως συντελεστή αύξησης της ενίσχυσης των αθλητικών σωματείων από την κατανομή του πόρων του Στοιχήματος και τώρα με τις δωρεάν μετακινήσεις τους.

Συνεχίζουμε, με γνώση και στρατηγικό σχεδιασμό, να ενδυναμώνουμε τον Αθλητισμό στην Περιφέρεια”.

Οι δηλώσεις του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανου Γκίκα:

“Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) με την αποδοχή ενός διαχρονικού αιτήματος των αθλητικών φορέων και των τοπικών κοινωνιών των νησιών μας, που τόσο ένθερμα υποστήριζε και ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αποτελεί αναμφισβήτητα ιδιαίτερα θετική εξέλιξή για την ανάπτυξη του αθλητισμού στη νησιωτική Ελλάδα.

Η έγκριση της πρότασης από τον Υπουργό, Βασίλη Κικίλια και η θετική γνωμοδότηση των μελών του Σ.Α.Σ., ανοίγει τον δρόμο και διευκολύνει χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την περαιτέρω ενίσχυση του αθλητισμού μας. Δίνουμε λύση σε ένα ακόμα πάγιο αίτημα των νησιωτών μας.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει την ευαισθησία της και αντιδρά αφουγκραζόμενη τα αιτήματα και τις προτάσεις της κοινωνίας”.