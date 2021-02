Γιαννούλης: Μήνυμα ικανοποίησης από τη Νόριτς (pic)

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει “κλειδώσει” θέση βασικού στη Νόριτς και μετά την τέταρτη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα, τα “καναρίνια” δεν έκρυψαν την ικανοποίησή τους για την απόδοσή του.

Με ξεχωριστή ανάρτηση στα social media, η Νόριτς έγραψε: «Γίνεται όλο και καλύτερος», αναδεικνύοντας το καλό ξεκίνημα του πρώην αρχηγού του ΠΑΟΚ στην Αγγλία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιαννούλης έχει παραχωρηθεί ως δανεικός από την ομάδα της Θεσσαλονίκης στον αγγλικό σύλλογο, με μία μεγάλη οψιόν της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ για το καλοκαίρι του 2021.

📈 Getting better and better… pic.twitter.com/5dmLMvusE5