Η Νόριτς οδεύει ολοταχώς για την απευθείας άνοδο στην Premier League, με τον Δημήτρη Γιαννούλη να ξεχωρίζει στα μάτια των Άγγλων, από τη στιγμή που άφησε τον ΠΑΟΚ και φόρεσε τη φανέλα της ομάδας της Championship.

Η Νόριτς έχει μείνει απολύτως ικανοποιημένη με τις εμφανίσεις του Δημήτρη Γιαννούλη στη Championship. Ο διεθνής Έλληνας μπακ αγωνίζεται από τις 19 Ιανουαρίου στην Αγγλία, ως δανεικός από τν ΠΑΟΚ, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει υποχρεωτική αγορά του από τα «καναρίνια» σε περίπτωση ανόδου της στην Premier League.

Η Νόριτς πέρασε και από την έδρα της Νότιγχαμ χθες με 0-2 και οδεύει ολοταχώς για την απευθείας άνοδο στην Premier League, με τον Γιαννούλη, να κάνει μια ακόμη θετική εμφάνιση. Ο 25χρονος διεθνής μπακ έχει καθιερωθεί στη βασική ενδεκάδα, έχοντας συμπληρώσει ως τώρα, έντεκα συμμετοχές στην αρχική ενδεκάδα.

Στο ενεργητικό του έχει, έως τώρα, 21 κερδισμένες εναέριες μονομαχίες, 28 επιτυχημένα τάκλιν, 15 κλεψίματα, 74 ανακτήσεις μπάλας, 11 ευκαιρίες που έχουν δημιουργηθεί από αυτόν, 14 ολοκληρωμένες ντρίμπλες και η διοίκηση της αγγλικής ομάδας έχει αποφασίσει να τον αγοράσει από τον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, στην Αγγλία έχει ξεκινήσει κουβέντα, για το εάν ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι ο καλύτερος μπακ στην Championship.

Giannoulis in his first 11 matches for #NCFC.



💛 21 aerial battles won

💚 28 tackles won

💛 15 interceptions

💚 74 ball recoveries

💛 11 chances created

💚 14 dribbles completed

💛 Eight clean sheets



Best left-back in the division? pic.twitter.com/0yNRXmSYJa