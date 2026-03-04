Συμβαίνει τώρα:
Γιασικεβίτσιους, Μεντβέντεφ και Ρούμπλεφ κατάφεραν να φύγουν από το Ντουμπάι

Είχαν εγκλωβιστεί στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Ο Γιασικεβίτσιους
Ο Γιασικεβίτσιους στο Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τέλος καλό όλα καλά για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τους τενίστες Ντανίλ Μεντβέντεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ και Καρέν Χατσάνοφ, οι οποίοι κατάφεραν να φύγουν από το Ντουμπάι.

Το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν βρήκε τον προπονητή της Φενέρμπαχτσε στο Ντούμπαι, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να εγκλωβίζεται στην πόλη λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή.

Τελικά, ο Λιθουανός τεχνικός κατάφερε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Τρίτης (3/3/2026).

“Πέταξαν” για Καλιφόρνια οι Ρώσοι τενίστες

Η περιπέτεια τελείωσε και για τους Ρώσους τενίστες Ντανίλ Μεντβέντεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ και Καρέν Χατσάνοφ, οι οποίοι κατάφεραν να αναχωρήσουν από το Ντουμπάι με προορισμό την Καλιφόρνια.

Όπως ενημέρωσε η μητέρα του Ρούμπλεφ, οι τρεις τενίστες πήγαν οδικώς στο Ομάν και στη συνέχεια ταξίδεψαν με ειδική πτήση προς την Κωνσταντινούπολη.

Από εκεί θα «πετούσαν» για τις ΗΠΑ, προκειμένου να προλάβουν να αγωνιστούν στο Masters του Indian Wells.

