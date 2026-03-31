Γιατί αποβλήθηκαν Ναν και Ντόρσεϊ στο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Ο Κέντρικ Ναν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήγαν να μετατρέψουν σε αρένα το glass floor του Telekom Center και αποβλήθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από τους διαιτητές πριν το φινάλε του πρώτου μέρους του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Οι διαιτητές του αιώνιου ντέρμπι έγραψαν το σκεπτικό που τους οδήγησε να αποβάλλουν τον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού, αλλά και να δώσουν αντιαθλητικό στον Ματίας Λεσόρ.

“Κατά τη διάρκεια του νεκρού χρόνου μετά από επιθετικό φάουλ, αρχικά ο 25Α κόλλησε το κεφάλι του στο πρόσωπο του 22Β. Στη συνέχεια άρπαξε ο ένας τη φανέλα του άλλου, σκίστηκαν αμφότερες και οι παίκτες προσπάθησαν να ανταλλάξουν χτυπήματα στα χέρια. Τη στιγμή αυτή ο 26Α τράβηξε κι αυτός τη φανέλα του 22Β και χρεώθηκε με αντιαθλητικό σφάλμα”, αναφέρεται στο Φύλλο Αγώνα.

Ο 25Α είναι ο Κέντρικ Ναν, ο 22Β ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο 26Α ο Ματίας Λεσόρ στο Φύλλο Αγώνα.