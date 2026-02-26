Γιοάν Μολό: «Σήμερα θα κόστιζα 80 εκατομμύρια ευρώ»

Ο Γιοάν Μολό συνεχίζει να αγωνίζεται σε ερασιτεχνικό επίπεδο, αλλά στο παρελθόν έχει βρεθεί και σε κορυφαίες ομάδες στη Γαλλία και τη Ρωσία, χωρίς όμως να προλάβει να εκμεταλλευτεί τις… παχιές αγελάδες του σήμερα, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο πρώην παίκτης και του Παναθηναϊκού, είχε αξιοσημείωτη καριέρα στη Σεντ Ετιέν στη Γαλλία, αλλά δεν κατάφερε να βγάλει τα χρήματα που παίρνουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές, με τον ίδιο να ισχυρίζεται σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι θα έφθανε να κοστίζει 80 εκατομμύρια ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος εξτρέμ δήλωσε τα εξής: «Πιστεύω ότι σήμερα θα κόστιζα 80 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς να έχεις αποδείξει την αξία σου, κοστίζεις ήδη ακριβά. Με δύο ή τρεις στιγμές λάμψης, η αξία σου εκτοξεύεται. Παλαιότερα, για να αξίζεις πολλά χρήματα, έπρεπε να είσαι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος.

Yohan Mollo : “Dans le foot d’aujourd’hui, je coûterais



L’ancien ailier, passé par 17 clubs dans sa carrière, se compare aux jeunes qui partent en Arabie Saoudite aujourd’hui, sans avoir prouvé !



(@captemedia)pic.twitter.com/L95DdkNEoj — Footballogue (@Footballogue) February 25, 2026

Παλιά δεν ήταν έτσι, έπρεπε να αποδείξεις πράγματα στο γήπεδο. Μιλάω για τον Μπουαμπρέ, είμαι χαρούμενος για αυτόν, αλλά όταν βλέπεις κάτι τέτοιο στην αγορά… Έχει χαθεί το μέτρο. Για κάποιον ναι μπορεί να αξίζει 150 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν γίνεται να παίρνεις 4-5 εκατ. και να μην έχεις παίξει ούτε ένα ματς».