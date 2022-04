Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι από τους πρωταγωνιστές της Σέλτικ, στη φετινή πορεία της ομάδας στην Σκωτία κι ένας φίλος της ομάδας τον έκανε… τραγούδι!

Ο Γιώργος Γιακουμάκης εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην Σκωτία, έχοντας σκοράρει για την Σέλτικ οκτώ φορές στο πρωτάθλημα και άλλες τέσσερις στο Κύπελλο.

Ο Έλληνας επιθετικός δεν έχει γίνει απλά… σύνθημα στα χείλη των οπαδών της Σέλτικ. Ένας φίλος της ομάδας πήγε ένα “βήμα” παραπέρα και δημιούργησε τραγούδι για τον Γιακουμάκη, χαρακτηρίζοντας τον… δώρο θεού!

«Giakoumakis comes from Greece

When he plays he scores with ease

He leads the line he plays up top Our number 7 gift from God».

“Ο Γιακουμάκης είναι Έλληνας, όταν αγωνίζεται σκοράρει με ευκολία, ηγείται της επιθετικής μας γραμμής και το δικό μας νούμερο 7 είναι δώρο από τον Θεό!” σε μετάφραση.

Giakoumakis comes from Greece

When he plays he scores with ease

He leads the line he plays up top

Our number 7 gift from God 🍀🇬🇷



Hope these lyrics are right and apologies for the voice 😅 I had pretty much lost it at that point for obvious reasons 🤣🍀



RT pic.twitter.com/lMJM75Waes