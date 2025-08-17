Γιώργος Βαγιαννίδης: Ντεμπούτο με ασίστ για τον Έλληνα μπακ με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ντεμπούτο με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε ο Γιώργος Βαγιαννίδης το βράδυ της Κυριακής (17.08.2025). Ο Έλληνας μπακ μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση της νέας του ομάδας με την Αρούκα, δίνοντας και ασίστ!

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης πέρασε στο ματς ως αλλαγή, αντικαθιστώντας τον Φρεσνέδα στο ημίχρονο. Πέντε λεπτά μετά, έκανε όμορφη ασίστ -με συρτή πάσα με μία επαφή- για τον Μάγκας και το 4-0 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας (6-0 το τελικό σκορ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Vagiannidis vai entrar agora ao intervalo e fazer a estreia pelo Sporting CP. Vai “miúdo”pic.twitter.com/WhakiXY8I7 — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) August 17, 2025

Ricardo Mangas |Sporting 4-0 FC Arouca



Mangas second goal in this gamepic.twitter.com/dQwRlxdrCO — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 17, 2025

Θυμίζουμε ότι ο διεθνής μπακ δεν είχε προλάβει να μπει στην αποστολή της Σπόρτινγκ στον τελικό του πορτογαλικού Σούπερ Καπ και είχε μείνει στον πάγκο στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την Κάζα Πία