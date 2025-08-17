Αθλητικά

Γιώργος Βαγιαννίδης: Ντεμπούτο με ασίστ για τον Έλληνα μπακ με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ιδανικό ξεκίνημα για τον Έλληνα μπακ στην πορτογαλική ομάδα
Γιώργος Βαγιαννίδης: Ντεμπούτο με ασίστ για τον Έλληνα μπακ με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ντεμπούτο με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε ο Γιώργος Βαγιαννίδης το βράδυ της Κυριακής (17.08.2025). Ο Έλληνας μπακ μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση της νέας του ομάδας με την Αρούκα, δίνοντας και ασίστ!

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης πέρασε στο ματς ως αλλαγή, αντικαθιστώντας τον Φρεσνέδα στο ημίχρονο. Πέντε λεπτά μετά, έκανε όμορφη ασίστ -με συρτή πάσα με μία επαφή- για τον Μάγκας και το 4-0 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας (6-0 το τελικό σκορ).

Θυμίζουμε ότι ο διεθνής μπακ δεν είχε προλάβει να μπει στην αποστολή της Σπόρτινγκ στον τελικό του πορτογαλικού Σούπερ Καπ και είχε μείνει στον πάγκο στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την Κάζα Πία

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo