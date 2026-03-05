Γιώργος Βόβορας: «Ήμουν τυχερός που ξεκίνησε ο πόλεμος όταν ήμουν στις ΗΠΑ και δεν επέστρεψα στο Μπαχρέιν»

Ο Γιώργος Βόβορας βρίσκεται στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσει από κοντά προπονήσεις στο κολεγιακό πρωτάθλημα, γεγονός που τον… γλίτωσε από την επιστροφή στο Μπαχρέιν εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Έχοντας αναλάβει την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, ο Γιώργος Βόβορας θα επέστρεφε στη χώρα για τις προπονήσεις, αλλά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τον κράτησε στις ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio, ανέφερε σχετικά τα εξής: «Εγώ ήμουν απ‘ τους τυχερούς που ξεκίνησε ο πόλεμος όταν ήμουν στις ΗΠΑ και δεν επέστρεψα στο Μπαχρέιν. Είναι εκεί ο άμεσος συνεργάτης μου, ο Γιάννης Τσαούσης, και προσπαθώ να του συμπαρασταθώ. Απ’ το Σάββατο (28/02) που έχει ξεκινήσει όλο αυτό, ανά δύο ώρες ηχούν οι σειρήνες. Έχουν χτυπήσει και στα κεντρικά σημεία, ξενοδοχεία, μεγάλα κτήρια.

Δεν υπάρχουν καταφύγια όπως έχουν προηγμένες χώρες, όλοι κοιμόντουσαν σε υπόγεια πάρκινγκ, σε αυτοκίνητα. Είχαν αδειάσει όλα τα σουπερμάρκετ. Μου έστελναν βίντεο μέσα απ’ το σπίτι μου, το πώς χτυπούσαν τα patriot και έπεφταν συντρίμμια. Πέντε χιλιόμετρα απ’ το σπίτι μου έπεσε βόμβα. Είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες σε όλη τη Μέση Ανατολή οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί και δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση να φύγουν και να επιστρέψουν στις χώρες τους. Έχει κλείσει ο εναέριος χώρος σε 11 χώρες».